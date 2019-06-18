Intel自動駕駛的士服務明年面世　最先喺呢度推行...

外媒報道，英特爾(Intel)旗下Mobileye計劃搶先蘋果公司(Apple Inc.)、Uber等科技巨頭，明年在以色列推出自動駕駛的士服務，然後擴展至全球。



Mobileye現在是英特爾的子公司，於2017年以153億美元收購而來。這家以色列科企是視覺識別系統方面的先驅，其相關的技術能用於汽車識別路上的障礙物。



收購Mobileye後僅一年多的時間，英特爾就宣布Mobileye將同福士汽車合作，推動自動駕駛的士商業化。



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