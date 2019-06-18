新盤部署：長實趙國雄指年內擬推3樓盤

長實集團(01113)執行董事趙國雄指出，影響下半年樓價最重要的因素為中美貿易糾紛，兩國關係時好時壞，要待二十國集團(G20)峰會後才看到更明確的情況。他又認為，樓價走勢難以預測，不過希望在人間，明天會更好。



至於啟德商業地早前撻訂，他認為只屬個別事件，集團對後市仍有信心，日後亦會參與投地。



他又指，集團今年有3個樓盤計劃推出，包括西半山波老道項目，示範單位正進行裝修，而長沙灣愛海頌及將軍澳日出康城第8期，正等待批預售樓花同意書。



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