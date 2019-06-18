華懋安達臣道對出住宅地　准建4幢分層住宅

屋宇署於4月份共批出18份建築圖則，包括7項住宅及商業發展，華懋集團去年1月以逾31.1億港元，所投得的觀塘安達臣道對出住宅地，准建4幢分層樓宇，其中3幢樓高20層，餘下1幢樓高9層。項目同時設1座1層高物業作休憩設施用途，另設兩層地庫，總樓面約25.93萬方呎。



此外，香港興業國際(00480)大嶼山愉景灣第N1區北的東面部分，亦獲准興建13幢5至15層高分層住宅，另提供4座3層高洋房，涉及樓面約47.65萬方呎。



亦有超級豪宅獲批圖則，新世界發展(00017)已故創辦人鄭裕彤家族，旗下的淺水灣道12號，准重建為1座3層高洋房，總樓面逾4.6萬方呎。



另方面，期內亦有5項商業發展的建築圖則獲許可，位於中環干諾道中34至37號的華懋大廈、以及德輔道中61至65號華人銀行大廈，將合併重建為1幢25層高商業大樓，另設1層地庫，涉及面積超過16.4萬方呎。至於西九文化區第2A、2B及2C區，也准建1幢13層高商廈，樓面約21.76萬方呎。



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