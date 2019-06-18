震坤行獲1.6億美元D輪股權融資　騰訊領投

工業用品電商服務平台震坤行宣布獲得1.6億美元D輪股權融資，本輪融資由騰訊領投，鐘鼎資本、元生資本、君聯資本、經緯中國跟投，華興資本(01911)擔任是次融資的獨家財務顧問。



截至目前，震坤行工業超市已累計融資近30億元人民幣。該公司經營28條產品線，約200萬種工廠使用的輔料和易耗品(MRO)，通過產業的網路協同、覆蓋全中國的智慧化供應鏈、數位化的採購平台，讓企業營運更高效及透明。



華興資本董事徐錕表示，中國是世界製造業大國，MRO市場需求過萬億元，並正在快速增長。該公司作為中國MRO電商服務企業，蘊含着巨大的戰略價值。繼C輪融資後，華興資本再次幫助震坤行完成D輪融資並引入戰略投資人騰訊，打造產業互聯網合作標杆。後續華興資本也會繼續探索MRO領域的縱深賦能與生態整合，並成為震坤行在資本市場的長期合作夥伴。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm