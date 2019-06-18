東亞銀行：如有需要會向東亞中國注資

東亞銀行(00023)近日發出盈利警告，指該行在中國內地的部分貸款資產信貸級別下調，並導致最多30億元的重大稅後減值損失，預計今年上半年的股東應佔溢利將較去年同期的39.92億元顯著下降。



內媒引述消息人士指，目前東亞中國整體經營情況一切正常，東亞銀行已計劃近期向東亞中國增資，以加強東亞中國的資本結構，及支持內地業務營運。



東亞銀行發言人回覆《東網》查詢指，該行一直支持東亞中國的發展，並不時檢討其資本狀況，如有需要該行會注資東亞中國。

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