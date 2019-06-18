【北水追蹤】續買工行建行　騰訊受捧

港股再現升勢，恒指收報27,489點，漲271點。港股通全日成交額逾73.6億元，佔主板成交約10.36%，北水淨流入金額28.7億元人民幣，為連續27個交易日錄得淨流入。



北水繼續主力買入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，港股通分別錄得逾7.6億元及5.1億元淨流入。



信義光能(00968)遭母企減持，股價受壓，其港股通則錄2.17億元淨流入；中國神華(01088)煤碳銷量看俏，獲北水淨買入2.11億元；香港交易所(00388)亦獲淨買入1.2億元。



保險股方面，友邦保險(01299)錄得逾2.2億元淨流入。此外，內險股中國平安(02318)及中國太保(02601)獲北水分別淨買入逾1億元及1.19億元。



騰訊控股(00700)獲北水追捧，其港股通錄約1億元淨流入。



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