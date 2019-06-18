華地國際斥逾10億人幣購江蘇購物中心

華地國際控股(01700)公布，全資附屬公司江陰八佰伴作為買方與江陰雲龍作為賣方訂立物業框架合作合同。據此，訂約雙方同意以先租後買的方式，供買方經營該物業，代價為10.2億元人民幣。



買方將向賣方收購的物業位於中國江蘇省江陰市澄江街道征存路東、環城南路南、虹橋南路西、仲 偉路北側。該地塊之土地面積約為57,802平方米，規劃用途為商業及商務。



賣方正在此地塊上興建九方廣場購物中心項目，為一幢地上五層連五層夾層商業建築物，建築面積合計約為101,035平方米，買方將可獨佔使用；同時，買方將對地下一層約800個汽車停車位﹑機房﹑室外廣場及屋面空間擁有獨佔使用權。

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