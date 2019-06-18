全球最大單車廠：「中國製造」時代結束

全球最大單車廠台灣巨大機械，在生產線撤出中國的動作上，一如其產品般「走得快」。外國媒體報道，主力生產「捷安特(GIANT)」品牌單車的巨大，早在去年9月開始將美國訂單的生產由內地轉回其台灣的大本營，並在去年底關閉一間中國工廠。



該公司主席杜綉珍接受訪問時表示，早於美國總統特朗普宣布對大國大陸實施25%關稅計劃之初，他們就嚴肅以對，並且在他話音未落時就採取了行動。



她指出：「我去年注意到中國製造和向全球供應的時代已經結束。」，她又引用普利茲新聞獎的三屆得主Thomas Friedman的名句稱：「這個世界已不再平坦了」。



雖然巨大逐步將生產線撤出內地，但目前仍在內地保留5間工廠，同時在台灣、荷蘭各設生產基地。去年7月宣布正在匈牙利建立一個工廠，「因為移動生產靠近您的市場是一種趨勢。」



杜綉珍表示，受中美關稅影響，每部輸美的中國製單車，關稅會增加100美元，儘管搬廠要面對人工成本增加、自動化以及供應商配合方面的困難，但利潤仍會較留在中國製造為佳。



事實上，巨大的迅速行動已獲投資者肯定，該公司股價連跌4年後，目前已較去年低位反彈1.1倍。



過去一年，廠商將生產線撤離中國的消息可謂不絕於耳，專門生產經典塑膠涼鞋的著名美國涼鞋品牌Crocs上周二(11日)宣布，受中美貿易戰影響，計劃將在中國製造並輸往美國的鞋製品產能減少2/3以上，以減低特朗普加徵關稅的影響。



另外，美國晶片巨企英特爾(Intel)的行政總裁Bob Swan亦稱，由於中美貿易戰升級，公司正評估全球供應鏈，可能將部分遷出中國。



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