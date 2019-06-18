4月私宅動工量1524伙　6個月最多

屋宇署資料顯示，4月份私人住宅動工量錄1,524伙，較3月份的103伙，大幅增加約13.8倍，並為6個月最多。期內有3個住宅樓盤動工，以會德豐地產觀塘茜發道項目佔970伙最多，可建樓面面積(不計廚廁等)最小約310方呎。



綜觀今年首4個月，私宅動工單位合共2,191伙，則較去年同期錄得5,005伙，按年顯著減少約56.2%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今季動工私宅開始增加，亦有不少項目可望於年內陸續動工，估計全年相關數字料達1.5萬伙水平。

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