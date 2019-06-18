【睇圖】經濟數據話你知　聯儲局今次減唔減息？

美國聯儲局將於香港時間周四(20日)凌晨2點公布議息結果及最新經濟預測，主席鮑威爾半小時後主持議息後記者會，市場關注會否作出減息信號。面對中美貿易戰引發市場不安，鮑威爾早前稱當局會採取適當行動維持經濟擴張，令減息預期升溫。



今次會議減息可能性有幾大？以下用四張圖表同你分析息口取向！



●附圖一

利率期貨顯示，市場正押注當局最快7月減息，比率更高達65.7%，遠超其他月份。



●附圖二及附圖三

美國就業市場有轉弱迹象，雖然美國5月份失業率企3.6%的低水平，但按月持平；而5月非農業職位增長僅7.5萬個，遠少過預期的17.5萬個和前一個月經修訂後的22.4萬個。



●附圖四

通脹溫和，有助強化聯儲局減息理據。美國5月份扣除食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按年升2%，低於市場預期的2.1%。



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●市場人士點睇減息？

對於減息前景，聯儲局官員和市場人士均議論紛紛。



聖路易斯聯儲銀行行長布拉德：

可能很快需要減息，減息有助推動通脹與通脹預期重返目標，以及為經濟放緩幅度可能大過預期提供一些保障。



紐約聯儲銀行行長威廉斯：

美國經濟前景維持穩健，但注意到風險正在增加以及市場的疑慮，強調維持貨幣政策開放及靈活的需要。



巴克萊策略員Michael Gapen：

估計當局會於7月份大手減息半厘，9月再減息0.25厘，較原本估計9月減息半厘、12月再減息0.25厘提前。



摩根大通首席美國經濟師費羅利：

維持當局今年減息兩次，分別於9月及12月減息0.25厘的預測，但認為聯儲局亦有可能於9月之前減息，減幅亦可能超過半厘，視乎經濟狀況而定。



美國銀行：

就業數據支持他們對當局將於9月及12月減息的預測，同時認為本月減息是過急，有關方面很可能希望看到更多經濟轉弱的證據再採取行動，預料本月會議只會發出非常鴿派的信號。



高盛首席經濟師哈哲思：

依然預期聯儲局在今年餘下時間會按兵不動，因為主席鮑威爾早前的演說集中於長遠議題，沒有就減息作出強烈的暗示，相信聯儲局官員繼續強調會對衝擊作出應對行動。

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