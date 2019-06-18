理財Campus：男護士炒細價股致富　高峰日走逾百轉

80後的黃敬凱(Terence)原從事手術室護士，由於深信個人投資有道，加上想趁年輕賺大錢，工作近4年後，他決意博一博成為全職炒家，高峰時曾經日炒逾百轉，結果靠炒賣細價股賺得第一桶金。今年股市急轉直下，這名全職炒家告白：股市難玩，所以要多元化諗財路，除了轉買中型股外，亦在海外置業，希望建立民宿小王國。



Terence大學時期修讀護士學系，畢業之後隨即加入相關的行業工作。事實上，他的投資始於2007年，當年中國中鐵(00390)上市，在家人推介下認購10手，結果中了兩手，轉售後共賺數千元。這次的經歷，令他體會到原來在股票市場可以單日賺過千元，亦因此展開投資路。



「大學時期有幫人補習做兼職，賺到錢就入市！」當年他儲到錢後就買藍籌股，如建設銀行(00939)、工商銀行(01398)等，但一場金融海嘯，卻令他短時間內輸了十數萬元，等如近半身家，但他未因此而懼怕投資，更於低位撈貨，如當年增持建設銀行及南方A50(02822)等。



他續指，早年買賣大價股沒有令他的資產快速增加，故他開始研究細價股及炒賣方式，「細價股不如大價股消息透明，炒細價股就似玩推理遊戲，主要是研究幕後大股東的關係及消息。」



大學畢業後，他成為了手術室護士，並要輪班工作，如通宵工作的話，則白天可以炒股。他回憶道，「有時候要工作而全天不可炒賣，曾試過做手術時，有經紀打來催沽貨，但工作不能接電話，到手術完成後股價已跌一半！」



在2011至2015年時，他將數十萬元本金輾轉炒賣多次，獲利300萬元，及後再把本金炒至逾千萬元，為他的炒股生涯打了一支強心針。「當年做手術室護士，月入最少4萬元，但錯過沽貨時機可損失10萬元或以上，所以我就決定辭職成為全職炒家。」



不過，他坦言，在中美貿易戰下，近年股市趨向波動，加上證監會對細價股加緊監管，他已減少買賣次數，由當年每日逾百次交易，減少至現時每日約十次交易。



在2017年起，他積極進行股票以外的投資，那年以660萬元買入南昌站上蓋匯璽，單位面積360方呎，現時已升值至約920萬元。早前他又注資於位於尖沙咀的四川菜餐廳。除此之外，受到中美貿易戰影響，他相信台灣會是其中的得益者，故他於上月以接近200萬港元，買入位於高雄核心商貿區，一個建築面積1,300方呎的物業單位。



他認為，加徵關稅實施後，陸續會有大量內地工廠倒閉，部分廠家早前已搬遷到東南亞國家如越南、泰國等。而一些原來在中國設廠的台商，則會回流台灣，當中會選擇樓價較台北低、常住人口較少的高雄。他認為未來該市人口會大增，加上當地受政策扶持，料地區將「富起來」，從而推升樓價。



Terence形容，台灣就如未打磨的珍珠，不似曼谷、日本、內地有許多中介推銷，加上當地樓價低水。在往後日子他計劃在高雄或台灣多地買入幾個物業，以建立一個系統化的民宿事業。



Terence以炒細價股起家，且交易頻繁，不過當然並非每次都可贏錢，有時候更是日蝕十多萬元，箇中的壓力不為外人道。不過，他稱，正因為自己曾任手術室護士，令他抗壓能力較高。「做手術是關乎人命，做錯一步有機會害死一個人，所以無論是醫生或護士都好大壓力。而炒股每天數十萬元或以上交易，做錯一個決定好大機會會Total lost！」



因此，即使成為全職炒家，他都會堅持早起。每天八時多起床，以了解美股市況及主要國家的時事及財金消息。他稱，通常九時開始的競價盤時段，已經可以大約掌握當天恒指走勢，再決定買入輪證的方向。到收市，就會計算當天賺蝕金額。



雖然現時市況波動，但他仍堅持早起，指「雖然依家股市難炒，但都要留意市況，因為總會出現合適嘅炒賣時機！」



另外如不幸輸錢，他都會做運動如健身、跑步來減壓，又指運動過後，個人的思路會較清晰，對炒股亦有幫助。

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