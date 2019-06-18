中美由貿戰打到科技戰！穆迪： 佢哋3個最傷...

隨着中美由貿易戰打到科技戰，穆迪分析(Moody's Analytics)表示，日本、南韓及台灣3個依賴出口的經濟體，所受到的打擊可能最為嚴重。



穆迪首席亞太經濟學家Steve Cochrane解釋，上述3個經濟體對中國經濟均為「高度暴露」於貿易戰火下，除了提供中國國內需求產品之外，還向中國廠商供應零部件，以組裝產品銷往美國等市場。



然而，中美戰場更擴大到貿科技及安全等領域，中國網絡設備生產商華為遭美國封殺，3地不少公司正正是華為的重要供應商。



影響所及，日本、南韓及台灣股市近來表現不佳，分析師稱，這3個市場任何復甦，將取決於中美的貿易摩擦出現何種變化。



瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩(John Woods)也表示，未來2至3個月會出現一個好或壞的結果，如果出現貿易爭端的積極解決方案，這些市場有望在短時間內大幅反彈。

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