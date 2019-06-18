大鱷趁G20沽空人民幣？專家︰或短暫跌穿七算

外國傳媒報道，市場普遍預期，若中美貿易戰再升級，即美國對餘下3,000億美元總值中國貨徵收25%關稅，屆時人民幣兌每美元恐將失守七算。惟有分析指出，倘人民幣「穿七」後便會見底，不會無止境地下跌。



英國基金公司Ashmore Group研究主管Jan Dehn表示︰「在二十國集團(G20)峰會期間，針對人民幣的投機性沽空是可能的。」不過，他續指出，若人民幣兌每美元跌穿七算，那只是短暫的。



他解釋，其中一個主要原因在兩大指數－－彭博巴克萊全球綜合債券指數及MSCI中國/MSCI新興市場指數的變動，導致有大量資金湧入中國。因為追蹤這些指數的基金要在中國買入對應的資產，無論喜歡與否。



僅在5月份，就有約160億美元淨額流入中國債券市場。中國債券市場規模，比巴克萊銀行將中國納入該指數之前增大了15.6%，但外國投資者仍只持有3.1%的中國政府債券。



Dehn估計，未來5年左右可能有5,000億美元流入中國債券，成為支撐人民幣匯價的動力。

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