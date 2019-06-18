夜市UPDATES：「習特再會」道指飆350點　港夜期高水400點

中美元首將於G20峰會見面，令中美有機會重啟貿易談判，加上歐洲央行搶閘「放鴿」強化各央行實行寬鬆幣策預期，美股道指愈升有，現報26,463點，抽升350點；標指報2,926點，升36點；納指報7,990點，升145點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報27,944點，較恒指收市高446點；港股夜期報27,910點，升466點，高水411點。



美國總統特朗普周二(18日)在社交媒體Twitter發文稱，與中國國家主席習近平進行了很好的電話會談，雙方將於月底在日本大阪的20國集團(G20)峰會中，舉行擴大會議。他又指，中美的談判團隊將在元首會面前，展開談判。



另外，聯儲局將召開為期兩天的貨幣政策會議，在明天宣布利率決定並召開新聞發布會。美國十年期國債孳息率續創2017年9月以來新低，報2.035%。



根據CME Group的FedWatch工具，預計該局將在6月會議上減息的可能性已降至24.5%；但對7月貨幣政策會議採取貨幣寬鬆政策的押注仍然很高，市場預計減息的可能性為87.9%。



歐洲央行行長德拉吉意外釋放減息的訊號，他指如果前景沒有改善，將需要額外的刺激措施。



歐洲三國包括法國、奧地利和瑞典十年期國債孳息率首次跌破零；英國十年期國債債孳息跌至2016年10月以來最低水平，報0.806%。



歐元兌美元低見1.1182；歐股穩步上揚，英股升1.21%；德股上1.51%；法股升1.86%。



歐洲央行執委普雷特表示，由貿易引發的不確定性不能怪歐洲央行。此前美國總統特朗普稱，歐洲央行行長德拉基的言論使得歐元走低，讓歐洲「以不公平的方式更容易」與美國競爭。



【21:30】美國聯儲局開始舉行議息會議，歐洲央行則很大機會加入減息行列，美股早段做好，道指漲194點，報26,306點，標指升17點，至2,906點，納指亦漲81點，至7,926點。



以Facebook(Fb)為首的財團宣布創建虛擬貨幣Libra，預計明年上半年推出，有助擴大在電子商貿和電子支付市場的影響力。Fb股價早段升2.42%至193.57美元。



人造肉初創公司Beyond Meat股價節節上升，周一大漲12.2%後，今日早段再漲13.23%至192.44美元。



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