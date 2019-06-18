新盤UPDATES︰上車盤收票反應踴躍　兩大項目周六售

新盤市場百花齊放。新界區上車新盤收票反應踴躍，兩大項目料於本周六開售正面對撼，而山頂超級豪宅亦錄得大額交投。



●Mount Nicholson逾8.77億連沽兩伙分層戶

股市續升，超級豪宅新盤亦再錄大額交投。會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第3期，落實售出5C及5D分層單位，售價共逾8.77億元，每戶售價分別逾4.22億及逾4.55億元，呎價為99,000元。



發展商以招標形式推出6個分層單位標售，包括3C、3D 、8C、10D、15C及15D，招標日期為2019年6月26日。



●瑧頤落實星期六開售130伙

新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，連日來收票反應踴躍，今天(6月18日）下午上載2號價單，提價加推90伙。發展商剛亦上載銷售安排，落實於本周五(6月21日)下午6時正截止收票，本周六早上8時30分於荃灣樓處開售130伙。截至今晚8時，項目錄逾560張入票，按銷售安排計，錄逾4倍認購。



●海璇一房戶逾1365萬元沽出

新盤交投氣氛不俗。新鴻基地產(00016)旗下北角海璇，連續兩天錄得成交，今日（6月18日）售出第5A座19樓D室一房戶，實用面積379方呎，成交金額為1,365.66萬元，呎價36,033元。



●觀塘凱滙第2期高層戶售逾1864萬元

市場消息透露， 信和置業(00083)的觀塘凱滙第2期，剛沽出第3座極高層E室，實用面積764方呎，成交價1,864.73萬元，呎價24,407元。項目兩期至今累售1,629伙，套現逾203億元。



●御半山II期原價加推108伙 入場費僅432萬

新盤認購反應理想，發展商積極加推單位。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，旗下屯門御半山II期，原價推出2號價單共108伙，面積250至531方呎，折實平均呎價16,360元。



她指出，是次開放式戶入場費更低，售價由432.22萬起，最高售價868.01萬元，整批呎價14,022至19,682元。而首兩張價單共推216伙，折實平均呎價呎價15,761元，市值逾13億元，當中86伙售價低於600萬元。最快今日(18日)公布銷售安排及周六開售。

項目會所連園林面積共逾7.5萬方呎，提供完善設施，包括健身室、多用途運動館、宴會廳及泳池等。



●元朗瑧頤提價逾1%加推90伙

新界西北區新盤市道轉趨熱鬧。新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，剛加推2號價單共90伙，包括22伙開放式﹑36伙一房戶、22伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積由231至577方呎，折實平均呎價16,460港元。折實售價介乎386.7萬至1,064.7萬元，呎價14,827至18,954元。與上一張價單相比，平均提價逾1%。銷售安排詳情將於短期內公布。

是次首度推出天台特色戶，其中25樓A1室三房單位，實用面積577方呎，連382方呎天台，折實售價1,064.7萬元，為項目最高售價單位。



而25樓B2室兩房單位，實用面積303方呎，連203呎天台，折實呎價18,954元，為項目最高呎價單位。



君譽峰加推30伙周六發售 入場費約472.5萬

發展商積極推盤吸納上車客。恒基地產(00012)旗下北角君譽峰，剛加推全新4號價單，共有30伙，面積由181至365方呎，折實平均呎價27,970元，折實售價介乎約472.5萬至961.5萬元，呎價約25,891至30,890元。發展商同時發出新銷售安排，於本周六(6月22日)起推售該批單位。



●長實趙國雄指年內擬推3樓盤

長實集團(01113)執行董事趙國雄指出，影響下半年樓價最重要的因素為中美貿易糾紛，兩國關係時好時壞，要待二十國集團(G20)峰會後才看到更明確的情況。他又認為，樓價走勢難以預測，不過希望在人間，明天會更好。



至於啟德商業地早前撻訂，他認為只屬個別事件，集團對後市仍有信心，日後亦會參與投地。



他又指，集團今年有3個樓盤計劃推出，包括西半山波老道項目，示範單位正進行裝修，而長沙灣愛海頌及將軍澳日出康城第8期，正等待批預售樓花同意書。

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