三星首季智能手機OLED屏幕市佔逾40%

市場分析機構IHS Markit報告指出，今年首季，南韓三星共售出34億美元的智能手機屏幕，雖然和去年相比，市佔率按年下跌6.6%，但仍佔據總體40.2%。



其他幾家屏幕供應商中，日本JDI排在第二位，市佔率為12.3%，和排在第一的三星差距很大。而來自中國的京東方則成為最大贏家，市佔率幾乎翻了一番，達到11.9%。根據IHS的預測，今年第二季，京東方將輕鬆超越JDI，成為屏幕市場第二。



IHS Markit分析師透露，三星保持領先的主要原因是出售大量非旗艦智能手機的OLED面板。按照以往的經驗，中端智能手機才是真正走量的產品，而今年許多公司開始嘗試屏幕下指紋技術，並將這一技術下放到中端產品，這就導致OLED屏幕的需求大增。



如果不算上液晶屏幕，只談OLED屏幕，那麼沒有人可以挑戰三星的地位。三星的銷售超過80%的OLED手機屏幕。在這個領域，三星的主要對手是中國京東方和韓國的LG，由於華為Mate 20 Pro銷量上漲，京東方的市場份額幾乎翻了一番。



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