樓價UPDATES︰居屋頻破頂！翠寧花園525萬沽

資助房屋市場樓價升勢持續，屯門居屋翠寧花園剛錄同類高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島6月錄得5宗成交，平均實用呎價約18,560元。屋苑17座中層E室，實用面積871方呎，以三房包括套房及連多用途房設計，景觀開揚，以1,768萬元易手，實用呎價20,299元。原業主於1997年7月以955萬元入市，持貨22年帳面獲利813萬元。



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新界區



●屯門翠寧花園6座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，累減30萬元後，獲同區上車買家以525萬元購入，呎價10,847元，兩價均創同面積單位新高。上址為原業主於2013年以約250萬元購入，六年升值1.1倍，帳面獲利約275萬元。



●暑假將至，租賃成交漸旺，大圍薈蕎1翼高層A6室一房戶，實用面積389方呎，以16,600元租出，實用呎租42.7元。新租客感單位樓齡新，交通方便，決定承租。若以業主去年4月購入價758.4萬元計，回報率約2.6厘。該盤現時有約30個租盤，平均實用呎租約60元。



●沙田花園城雅碧苑低層戶，實用面積329方呎，以兩房間隔，座向東北望內園景，獲換樓人士以553萬元承接，實用呎價16,809元。原業主早於1996年入市，當時作價60萬元，單位期內升值8.2倍。



●東涌本月租務成交十分活躍，迄今錄得超過70宗個案。區內影岸‧紅一個極高層複式戶，實用面積1,408方呎，以三房包括套房及連儲物房間隔，享機場海景，以4.4萬元租出，實用呎租31.3元。



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