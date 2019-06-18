人造肉股Beyond Meat累升5.8倍　衝擊傳統肉企

市場調查機構CB Insights數據顯示，全球肉類食品市場規模達900億美元，而當中世界上六家最大的肉類食品公司總市值已達600億美元。不過，隨着全球首隻人造肉股Beyond Meat(BYND)面世後，傳統肉類食品公司將面對史無前例的嚴峻挑戰。



截至周一止，Beyond Meat自上月初納指上市至今，最新股價較招股價25美元，已累升近5.8倍至169.96美元，市值達99億美元。周二早段，股價再升10.7%，報188.16美元。



相反，傳統肉類食品公司如Tyson、Pilgrim's周一分別下跌4.3%和3.8%，而Sanderson Farms更創下十八個月以來最大單日跌幅，周一收市大跌7.5%。



現時全球肉類食品市場，基本上由35間企業所壟斷，但Beyond Meat的介入，「35對1」的對抗賽已正式開始。



位居全球肉類食品市佔率榜首的美國公司Hormel Foods，市值達到230億美元，公司一直在不斷地收購新品牌、推出新產品，看上去發展勢頭不錯，但如今，該公司也不得不承認，人造肉初創企業開始進入大眾視野，並非用動物肉製作的牛肉漢堡等人造肉食品愈來愈受到人們的追捧和喜愛，傳統肉類食品行業正面臨巨大的威脅。



CB Insights相信，像Hormel、Tyson、Pilgrim's、Sanderson Farms等知名食品公司很大程度上都會遭受到人造肉的衝擊，因為它們超過八成的經營收入是來自肉類產品。



人造肉初創企業如Beyond Meat，以至盛傳正在排隊上市的Impossible Foods和Memphis Meats等，通過對植物性可替代蛋白質或動物細胞自我繁殖的開發，打亂傳統的肉類生產價值鏈，對上述的老牌肉類食品企業構成威脅。



例如，Impossible Foods的漢堡已經在一些美國漢堡王的連鎖店有售，消費者接受程度日益提高。



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