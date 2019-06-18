新盤部署︰御半山II周六發售130伙

新一輪開盤熱潮本周末揭開序幕。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，首份銷售安排已上網，落實星期六(6月22日)開售130伙，同日亦推出1伙開始招標，截標時間6月30日。



該盤周二(6月18日)公布加推單位應市，全新2號價單共有108伙，面積250至531方呎，折實平均呎價16,360元。是次開放式戶入場費更低，售價由432.22萬起，3房戶最高售價868.01萬元，整批呎價14,022至19,682元。



而首推兩張價單共推216伙，折實平均呎價呎價15,761元，市值逾13億元，當中86伙售價低於600萬元。



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