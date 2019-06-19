東方明珠執董涉刑事罪辭職

黃坤曾任主席、現擬賣盤的東方明珠石油(00632)宣布，去年11月28日始擔任執行董事及行政總裁的肖麗，被指在內地被定刑事罪，董事會認為她不適合繼續擔任公司任何職位，肖麗已接納董事會之意見辭職，本周一(17日)生效。



通告披露，東方明珠今年1月22日接獲聯交所函件指收到有人投訴，指肖麗在內地犯下刑事罪行且被定罪。董事會了解肖麗的罪行後，舉行一個肖麗沒有參與的董事會會議，結論是她不適合繼續擔任董事或公司任何其他職位。



公司續表示，委任肖麗為董事及收到聯交所函件前，除肖麗以外的董事會成員均不知悉她的任何罪行，而她加入董事會前理應披露，但她卻沒有。自公司接獲聯交所函件起，肖氏已沒有參與公司任何業務決定，而其所犯罪行與公司業務無關。



事實上，東方明珠負面消息不絕。該公司小股東鍾鏗於5月以公司名義入稟高院，控告現任副主席樊麗真及執行董事鄧有聲失職，除向樊、鄧兩人索償外，亦尋求擱置多名新董事入局的決定。此外，東方明珠今年3月公布去年全年業績，錄得虧損5,841.5萬元，不僅是連續兩年蝕錢，更是於過去10年中，有八年業績「見紅」。



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