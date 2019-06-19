古勝：港鐵50元關最後召集

香港政治風波漸平息，港股乘機反彈，恒指收報27,498點，升271點，惟主板成交得710億元，反映選擇觀望者眾。要知道，香港能吸引外資來港投資，政治穩定乃重要因素，如今大局盡快平靜下來，才切合香港整體利益。



大摩嘅報告話，月底G20峰會，若中美貿易談判破裂，美國最快在7月2日向餘下3,000億美元中國商品加徵關稅，恒指最熊會見21,080點，即尚有六千多點跌幅。如今看來，確實尚未見到達成協議的可能，咁呢一刻恒指反彈到咁上下，係咪又要睇位沽？



老古認為，特朗普發動貿易戰嘅目的，唔係為咩仁義道德，而係絕對利益，今次佢係強勢，眼見競選連任嘅最大本錢就在口邊，怎會不大咬？如今就睇中國肯唔肯喺發展嘅關鍵時刻同意讓步，以目前中國嘅經濟狀況，照計有勇氣反枱，何不嘗試減慢點發展步伐以作緩衝？所以老古對月底兩國協商有方向式終結，還是抱有希望，不建議孤注一擲押注空倉，小注即市炒波幅，又或者手上有貨要做對沖則另計。



港鐵(00066)曾見50.3元，創2000年上市以來新高，收市報49.9元，全日升0.3%；領展(00823)亦升1.2%，收報97.25元，繼續向「紅底股」邁進。股市風大雨大，呢兩隻股仍然係不少投資組合嘅鐵膽，而兩者中，現價港鐵似乎較值博。



另外，近期香港交易所(00388)表現比小弟想像中好，睇勢短線有條件向276至280元阻力區進發，初步支持喺258元。呢浪炒上，除咗憧憬阿里來港作第二上市，另須留意北水來港買賣同股不同權將開閘，可以睇實隻小米集團(01810)嘅動向。



國家統計局公布5月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市新建商品住宅銷售價格中，按年及按月計，廣州升幅繼續跑贏，按年升超過12%。



總體而言，一、二、三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均與4月相同或回落。理論上，經濟差，資產價格跌，係自然不過嘅事。但內地，如今樓價不能大升，也不許大跌，只能「穩」，因這不僅關乎內房企業利益，還關乎銀行體系穏定。老古不建議買入內房股，但就相信，內房股嘅表現會比中資金融股穏定。



東方產經專欄作者 古勝

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