黃國英：港股修正超賣有得博

出現明顯的負面消息之後，投資者被嚇一嚇，通常短期市底反而有所改善，因為還是留下來，甚至趁低吸納的一批，信念都比較強。加上港府暫緩修例，解決了市場憂慮，所以有反彈是相當合理。



不過暫時勁度只是一般，頂多只可以說明修正早前超賣狀況，正常化的回升，氣氛上未算特別好轉。聯儲局議息在即，貿易戰陰霾亦未散，市場依然偏向審慎。估計短期走勢會反反覆覆，之後進一步回升的機會仍然較高。



雖然港股的長線投資價值，相對其他市場依然較低，但最近走勢落後得實在太遠，加上短線貨入強手，隨時表現更突出。早前本地藍籌是重災區，於是就反過來帶領大市，估計繼續會是箭頭，反而中資股走勢A股化，相當難捉路，今次應該圍繞本地藍籌來投機。早前強勢個股則不宜太看好，或現獲利回吐，資金回流本地藍籌。



還有個多星期就結算，不妨用6月末日期權出擊，槓桿夠高，速戰速決以小博大，便不怕冒過大風險，亦無謂拖泥帶水。



短炒和長線部署是兩回事，上升途中不估頂，順勢跟炒一段，但假如投資組合過度集中港股的話，就應該要好好把握這個反彈浪，趁好價執一執組合，準備日後將部分資金調配至其他市場。自己今次港股跌市沒有陣腳大亂，便是早前重整的功勞。投資要有大局觀，為幾步之後的形勢做好準備。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(本欄逢每周三刊出)



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