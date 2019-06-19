歐股收市做好　汽車股全線上揚

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,443點，升85點或1.17%；法國CAC指數收報5,509點，升118點或2.2%；德國DAX指數收報12,331點，升245點或2.03%。



考慮到歐洲經濟未見起色，歐洲央行行長德拉吉表示，如果前景沒有改善，需要額外的刺激措施。消息刺激歐元兌美元急跌，報1.12，跌0.16%。



德拉吉強調，歐洲央行致力於價格穩定目標，更多減息以及放鬆措施是工具的一部分；QE(量化寬鬆)具有很大的空間。



另一方面，中美元首通電話，雙方有望在二十國集團(G20)峰會上見面，有關消息刺激環球股市回穩。美國總統特朗普在社交網站上發文表示︰「剛剛與中國主席習近平通過電話進行了很好的交談。我們將於下周在日本的G20峰會上舉行會議。我們的團隊將在會議開始前進行談判。」



個股方面，德國半導體公司Infineon早前宣布收購美國同業Cypress，前者股價周二(18日)逆市挫逾2%。



歐洲5月新車銷售重拾增長，按年升0.1%，德國車廠戴姆勒急升2.84%；福士汽車上漲1.85%；寶馬亦上揚2.43%。



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