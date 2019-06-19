東亞或注資內地救亡　股價冧5日

李國寶擔任主席的東亞銀行(00023)因內地貸款資產而出現重大稅後減值損失，或需向旗下東亞中國注資「救亡」。內地傳媒引述消息人士透露，東亞已計劃於近期向東亞中國增資，但未有透露增資金額及執行日期。



東亞上周發表盈利警告，預期2019年上半年度股東應佔溢利將較去年同期顯著下降，原因是早年在內地批出四項面值總值約62億元的貸款資產，因市場環境惡化而出現信貸級別下調，將導致約25億至30億元重大稅後減值損失。



內媒引述消息透露，為了加強東亞中國資本結構，以及支持內地業務營運，母行有意於短期內向東亞中國增資。東亞銀行發言人回覆本報查詢表示，該行一直支持東亞中國的發展，並不時檢討其資本狀況，如有需要會注資東亞中國。



東亞股價連續5日下跌，累挫 15.32%，市值累積蒸發110億元，周二收報21元，相較今年高位狠插超過3成。證券行近日齊齊唱淡東亞業務前景，其中花旗預期該行上半年承受的巨額減值損失將會抹去2019年度近半盈利，大削其目標價13.55%至20.4元，重申「沽售」投資評級。



摩根士丹利亦對東亞前景感悲觀，直言其內地貸款規模龐大，當中有三成與房地產相關，料於內地經濟增長放緩下，該行信貸成本將維持高企，拖累其股東回報率只有中單位數，故給予「減持」投資評級。



事實上，近年東亞負面消息不斷，除2018年被剔出長達34年的藍籌股行列外，2018年全年業績亦顯著倒退。去年盈利按年倒退30.36%至65.09億元，全年派息按年削減7.81%至每股1.18元，平均股東權益回報率(ROE)按年跌4個百分點至6.3%，而單計中國業務則僅錄3%的低水平。當中，中國業務表現疲弱持續拖累該行業績，估計頹勢或難以改變。



東亞接連出售資產套現，今年4月一口氣放售一批九龍區舖位。而東亞出售所持舖位物業的行動，始於2016年11月，當時該行將銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈地下A舖、F舖及地庫全層，以2.038億元沽出。該行連環賣產，亦令市場對其業務前景失去信心。



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