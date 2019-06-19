沈振盈：暫緩修例　資金繼續「逃生」

經過去周發生的本地政治震盪，隨着《逃犯條例》立法暫緩進行，港股走勢算是喘定下來。但值得注意的，就是5月展開的跌浪，仍有其本身的因素，當中包括了環球的基本因素已改變、中美貿易戰升溫、中美及環球經濟下行的迹象明顯。上述各項的因素，足以令港股有進一步的沽售壓力。



雖然美國正醖釀有減息的可能性，但由於現時美國的利率仍未正常化，屬偏低的水平，對股市及經濟的幫助極有限。就算市場以減息預期，作為營造反彈浪的藉口，升勢也不會持久，反而造就了資金趁高沽貨套現的黃金機會。筆者相信，美國落實減息，將是股市投資者的最後逃生門。



樓市方面，啟德用地「撻訂」事件，已為本地樓市敲響喪鐘。高銀的決定，雖云是受逃犯條例所影響，但筆者相信這只是機會難逢的藉口而已。暫停立法並不會令資金重拾信心，反而進一步令筆者肯定，內地資金不會再大舉流入香港樓市，兼且會引致資金大舉套現。扭曲了的樓市，始終要回復正軌，發展商亦不敢再「擠牙膏」式去賣樓，製造樓市供不應求的假象。是耶？非耶？大家拭目以待！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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