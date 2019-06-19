王昕媛：獨特業務公司上市吃香

輔助生殖市場，出現供不應求的情況。2016年7月，國家發改委發布的《推進醫療服務價格改革的意見》中，放開了特需醫療的價格，輔助生殖服務的價格在之後幾年均有上漲。且隨着二胎的放開，不孕率的持續上升，2018年不孕率為16%，即每6對夫妻就有一對有不孕不育問題，生殖服務機構數量有限(全國民營機構僅35家、牌照門檻高、含金量大)，患者排隊輪候時間長(東南地區一線城市IVF取卵手術的排期6個月至1年，西部地區則是1至3個月)。根據衛計委資料推算，2018年輔助生殖供給在140萬至180萬周期/年，而潛在需求約為500萬至1,000萬周期/年。



目前內地僅35家為民營輔助生殖醫療機構，其餘90%以公立醫院為主。民營機構裡面，愛維艾夫集團是私立輔生醫院第一品牌，IVF年周期數達15,000例，成都西囡婦科醫院緊隨其後，IVF年周期數達11,000例。我們認為可以關注相關民營輔助生殖醫療機構，比如：成都西囡婦科醫院的控股股東錦欣生殖(01951)。



錦欣生殖2018年收入從2016年的3.46億元(人民幣‧下同)增長至9.22億元，收入複合增長63%，歸母企淨利從2016年的8,758萬元增長至1.66億元，毛利率45%，輔助生殖行業不受醫藥政策影響，行業利潤率30至50%，是醫藥醫療行業中的一片淨土，我們認為，公司依然可以維持高增長態勢。



公司Pre-IPO股東陣容強大，包括有華平資本、藥明康得、紅杉資本、中信銀行旗下的信銀投資等，未來公司長遠發展路徑清晰，除了發展現有的7家輔助生殖醫療醫院/中心外，還將積極通過兼併購來擴張發展。不過，須留意風險，前期收購的中山醫院、HRC Management未來收入不及預期、HRC Management服務合同終止。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



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