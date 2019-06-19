東方日報B1：御半山II vs 瑧頤　260伙周末鬥搶客

股市持續反彈，新一輪新盤開售潮將於本周六(22日)正式揭開序幕。新界西北區兩大項目，當日將同步開售共260伙對撼搶客，業界料有助重新激活一手交投。當中新鴻基地產(00016)的屯門御半山II期，截至周二(18日)晚已錄逾1,400張入票，超額認購約10倍。



新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目自上周公布首張價單以來，市場反應理想，為回應市場需求，周二推出2號價單共108伙，單位實用面積由250至531方呎，折實平均呎價16,360元。



她指出，是次屬原價加推，與1號價單的價錢分別，主要是反映推出單位的樓層及景觀等因素。其中最細開放式戶入場費較首批更低，折實售價僅由432.22萬起，三房戶最高售價則為868.01萬元，整批呎價14,022至19,682元。而首兩張價單共推216伙，折實平均呎價15,761元，市值逾13億元，當中86伙售價低於600萬元。



銷售安排方面，御半山II期周二晚落實推出130伙於本周六開售，另有一伙同日推出招標。發展商推介項目配套加強軟銷，會所連園林面積共約7.5萬方呎，提供完善設施，包括多用途運動館、宴會廳及泳池等。



至於新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，亦加推2號價單共90伙，間隔開放式至三房，實用面積231至577方呎，折實平均呎價16,460元。折實售價介乎386.7萬至1,064.7萬元，呎價14,827至18,954元。與上一張價單相比，提價平均逾1%。



瑧頤是次首度推出的天台特色戶，當中25樓A1室，實用面積577方呎，連382方呎天台，折實售價1,064.7萬元，為暫推單位最高價。而呎價最高為25樓B2室兩房戶，實用面積303方呎，連203方呎天台，折實呎價18,954元。該盤亦落實本周六開售130伙，截至周二晚已錄逾560張入票登記。



此外，永泰地產(00369)同樣位處新界西北區的屯門OMA OMA，繼日前獲批預售樓花同意書後，周二晚突擊發布樓書，料短期開價及開放示範單位，正式加入搶客戰團。



港島區亦有樓盤加推單位吸納上車客。恒基地產(00012)旗下北角君譽峰，周二加推全新4號價單，共有30伙，面積由181至365方呎，折實平均呎價27,970元，折實售價介乎約472.5萬至961.5萬元，呎價約25,891至30,890元。發展商同時發出新銷售安排，於本周六起推售該批單位。



對於本月新盤市場走勢，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，一手樓市交投自上月中開始轉淡，但市場已經累積了不少購買力，加上市場氣氛好轉及憧憬減息，所以預期發展商推盤反應理想。不過，由於數量較預期為少，本月一手成交量可能只有約千伙。



樓市走勢方面，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻指出，上半年整體住宅樓價上升約12.6%，而下半年走勢難料。



他坦言，目前市場同時存在不少正面及負面因素，如今年內有機會減息兩次，但政治環境不穩定。故陶氏預期，業主將採取觀望態度，下半年樓價或會維持穩定，全年樓價依然有升幅，主要來自上半年。但同時相信亦會有更多買家轉趨觀望，導致短期內住宅成交減少，二手交投都會轉靜。

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