特朗普政府傳考慮將鮑威爾降職

外媒引述消息稱，特朗普政府正在探討解除鮑威爾擔任美國聯儲局主席職位的合法性，並讓他成為聯儲局理事。報道並指，白宮首席經濟顧問庫德洛隨後表示，沒有考慮將鮑威爾降職。



美國總統特朗普已經多次批評聯儲局加息，而本周該局將舉行議息會議。報道指，特朗普對於鮑威爾愈來愈不滿，亦私底下與他的經濟顧問團隊討論解除鮑威爾職務，但他尚未了解白宮是否有權力這樣做，而鮑威爾則表明希望繼續擔任主席。



報道指出，特朗普的經濟顧問團隊已警告說，解僱鮑威爾將是一場災難性的舉動，同時會讓投資者感到擔憂，並破壞市場對聯儲局獨立的信心。



於上周日，特朗普接受外媒訪問時再次攻擊鮑威爾，強烈表明對鮑威爾感到徹底的不滿。他指如果聯儲局是其他人擔任主席的話，美國首季經濟增速有望高1.5個百分點。



特朗普又對外媒指，對鮑威爾的做法不感到高興，直言聯儲局如果繼續加息將「是愚蠢的」。

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