【名家筆陣】鄧普頓：印度高速發展趨勢不變

印度人民黨(BJP)上月在全國大選中獲勝，再次獲得議會大多數席位，莫迪順利連任當選印度總理。由於對大選結果早有預期，市場所作出的正向反饋將會很有限。莫迪執政期間實施的政策已站穩腳跟，能夠承受任何潛在的短期挑戰。此次大選結果或將有助於印度財政保持穩定。儘管其經濟改革道路上仍存在一些障礙，但我們認為，他將繼續履行倡議，以保持政策連續性。



投資者應關注基本面和正在改善的盈利表現，這些因素讓我們對印度的長期前景持樂觀態度。印度良好的基本面，包括有利的人口結構、基礎設施投資、城市消費增長和收入水平提高，將驅動經濟增長。全球經濟增長放緩，印度經濟中更加依賴出口的部分可能會受影響。儘管如此，隨着國內消費不斷提升，印度經濟對出口依賴程度有所降低。面對全球不利因素，印度並不會不堪一擊。



莫迪自2014年上台以來實施的許多政策都支撐了印度的經濟增長，我們預計，他將繼續推動基礎設施建設。印度政府為莫迪的基礎設施計劃傾注了許多資源，特別是在公路、鐵路、水路和機場等運輸方面。在改善水資源管理方面，這將為多個城市的發展提供關鍵助力。其中涉及修建大壩，推動水力發電，並提供可靠的土壤灌溉水源。



我們還看到一些迹象，通過提升產能利用率，企業可能加大投資，這說明經濟需求強勁。更高的產能通常意味着企業擴張，以滿足需求的提升。更多的外國企業也開始計劃或者已增加了在印度的產能。在一定程度上，這是莫迪「印度製造」倡議的成果，同時，這也是企業出於對貿易戰影響中國製造的擔憂，從而將供應鏈分散的一種方式。對貸款的需求增多，這將提振部分銀行的業務，尤其金融服務業正從過去一段時期的不良貸款和過度槓桿中復甦當中。



在過去的幾年，我們看到了印度家庭對待儲蓄和投資的態度出現結構性轉變。許多家庭已不再僅僅依賴實物資產，如黃金和房地產。更多資金流入國內股市，這正是這一轉變的直接反映。這種轉變不會一蹴而就，而隨着金融和投資教育的推廣，更多人將轉向投資黃金和房地產以外的資產。



此外，不斷增長的中產階級人口擁有更多的可支配收入，並且有更多的機會獲得金融產品。儲蓄的金融化可以為印度國內股市營造一個有利的環境。



結構性機遇不僅來自消費增長和基礎設施升級。電信等主要行業發生了大洗牌，一次大規模的整合讓小企業別無選擇，只能選擇合併或退出該行業。同樣的情況也發生在大型水泥製造企業身上，市場上只剩下了少數幾家大玩家。我們認為，這些私營企業的影響力和規模將有助於提高利潤，並提振這些特定的國內股票。



在過去的五年裏，莫迪重塑了印度。隨着莫迪連任，我們預計，作為世界上增長最快的新興市場經濟體之一，印度還將高速發展。



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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