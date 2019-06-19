鄭勤龍：恒指有重越250天線勢頭

恒指在6月4日創下近五個月以來的低位26,671點後便隨即反彈，然而指數在觸及250天牛熊分界線後便隨即回落，最高曾見27,857點，波幅只有1,186點。



從卦象顯示恒指走勢正處於《雷風恒》變《雷山小過》之中，「恒」卦帶有穩定恒久之象，但若然應用於恒指的狀況，便帶有好事多磨之意。本周大市隨着特區政府宣布暫緩修訂逃犯條例後，港股投資氣氛似乎略有改善，雖然已是連續兩日呈現陽燭，可是成交卻只有600餘億元，顯然投資者仍然對後市存有戒心，寧願選擇持盈保泰也不願毅然冒險。



雖然「小過」卦帶有過越之意，恒指短期或有穿越250天平均線的勢頭，但由於卦辭為可小事，不可大事，意指幅度不可大，因此建議投資者在反彈市中亦不宜大貪。



本周市場觀望的焦點除了有中美貿易戰的去向外，還有將在本港時間周四凌晨二時美國公布的議息結果，市場普遍預期維持利率不變，但聯儲局如何在聲明中為減息鋪路才是市場最為關注的。



另外，「小過」卦最忌矯枉過正，近日美國的零售和消費數據持續走弱，迫使聯儲局的息口政策有180度轉變傾向，「小過」卦宜小不宜大，因此聯儲局在矯正息口的時候，切忌過急，幅度亦不宜過大，以免投資者擔心美國經濟將步入衰退以引發市場恐慌。在此前，投資者亦不妨靜觀其變。



玄學金融家 鄭勤龍



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