艾雲：時裝網店靠FashTech突圍

美國零售店吹起淡風，連鎖店陸續關門，今年未過一半，關店數目已經超過去年。但另一邊廂，時裝網店Revolve早前在紐交所掛牌，首日大升近九成，一改時裝業的頹勢，就是因為FashTech，即時裝和科技。



觀乎今年作為美國商場常客的零售店，關閉數字實在驚人。英國服飾品牌Topshop因母公司Arcadia Group在五月底要進入破產保護重組業務，決定全線徹出美國。Gap今年首季的營業額用極具挑戰來形容，關閉部分分店之外，更要分拆旗下品牌Old Navy獨立上市。A&F、Victoria's Secret都要進一步精簡分店網絡。



根據美國研究機構Coresight Research的統計，各零售商在今年僅頭5個月已公布超過7,150間零售店關閉計劃，超過了去年的5,524間，更有可能壓過2017年歷史高峰期的8,139間。



零售市道其實並不差，只是消費者轉了購物方式。由亞馬遜帶起網購熱潮，網店愈來愈旺場。Revolve上市首日創下今年第三大升幅紀錄，之前兩間就是人造肉公司Beyond Meat和生物醫藥公司Cortexyme。



與其他零售巨頭相比，Revolve的市值小得多，還不足30億美元，去年淨利潤也僅3,000萬美元。焦點在於未來發展，連沽空機構香櫞(Citron)也為他們背書，認為做到真正FashTech(時裝科技)，毋須處理傳統零售商的銷售和庫存，專注做好服務消費者，其他交由供應商負責。



Revolve的特別也在於KOL經濟。公司鎖定25歲至39歲的千禧世代客戶群，賣的不只是時裝，更是潮流。撒手鐧是在IG上宣傳，不只公司IG帳戶擁有500萬粉絲，還有逾3,500個KOL合作夥伴，定期免費寄時裝給她們，貼在各自的社交平台，包括被時代雜誌選為一四年和一五年全球最有影響力的青少年Kendall Jenner。此股也可列入網絡紅人經濟之一。



傳統零售商要反底，不是開設網店就可以，反而跟對手學習，如何好好運用科技和社交網絡宣傳策略。否則商場的冬天不易捱。



艾雲

在財經界打滾多年後，毅然投身資訊科技行業，成為i世代。

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