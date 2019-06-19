中國銀河國際：交控科技值得關注

科創板於上周四宣布開板，交控科技有力成為獲批於該板上市的公司，集團以具有自主知識產權的CBTC技術為核心，專業從事城市軌道交通信號系統研發，關鍵設備研制，系統集成以及信號系統承包。交控科技主要產品包括三種：基礎CBTC系統、CBTC互聯互通列車運行控制系統(I-CBTC系統)及全自動運行系統(FAO系統)，產品的應用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場及重載鐵路市場，前景亮麗。



交控科技是內地12家城市軌道交通信號系統承包商之一，是內地首家成功研制並應用自主化CBTC核心技術的廠商，公司的CBTC自主技術擁有明顯的先發優勢，較內地其他廠商自主CBTC技術工程應用領先五年；公司作為牽頭方參與了I-CBTC的國家示範工程；公司的FAO技術於2017年應用於北京項目，是目前內地唯一實現自主FAO工程應用的廠商。



除了交控科技之外，內地目前已有六家競爭對手實現了自主CBTC技術的工程應用；三家競爭對手實現了自主I-CBTC技術工程應用。2016至2018年度，公司分別有一條、七條及八條線路軌道中標，佔全國公開招標鐵路的5.88%、24.14%及30.77%，集團的市佔率提升，主要是市場對產品的認可度加強，在I-CBTC和FAO新產品領域起示範作用，體現本公司的技術優勢。



交控科技的股權相對分散，不存在單一股東或實際控制人，集團的前三大股東分別為京投公司及其一致行動人士、集團董事長郜春海、交大資產及其一致行動人士，三者的持股比例分別為26.66%、14.82%及14.62%，考慮到任何單一股東無法控制股東大會及董事會，公司並無實際控制人。



風險方面，須留意城市軌道交通建設低於預期、中標數量大幅下滑，以及新技術的應用不及預期。



財務狀況方面，信號系統總承包是集團主要收入來源，2016至2018年度，集團主營收入分別為8.87億元人民幣(下同)、8.80億元及11.63億元，母公司應佔溢利分別為0.54億元、0.45億元及0.66億元，研發費用佔整體比例分別為8.82%、9.27%及6.66%，作為潛在於科創板掛牌股份，值得關注。



中國銀河國際研究部

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。