鄺民彬：內房龍頭不妨分注收集

市場靜候美國聯儲局周四公布議息結果，周二交投偏向淡靜，惟在騰訊(00700)及友邦(01299)發力下，港股全日升271點至27,498點。國指升79點至10,507點。大市成交額為710億元。神華(01088)公布5月煤炭銷量升逾18%，股價升3.7%。藥股做好，石藥(01093)及中國生物製藥(01177)升2.2至2.5%。



美國商務部部長羅斯表示，美國總統特朗普已準備在未能達成貿易協議的情況下，向餘下3,000億美元中國貨品加徵關稅。而日前外電引述消息報道，受到美國禁令影響，華為估計今年的智能手機海外出貨量將減少40至60%，並將考慮抽起於海外發售新款手機榮耀20。倘若中美雙方未能取得進展，美國或對蘋果產品加徵關稅，意味華為及蘋果供應鏈將會廣泛受到影響，投資者的取態將會更趨審慎。



另外，外國傳媒根據國家統計局公布數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.7%，升幅與上月持平，連漲44個月，樓價走勢穩定向上。事實上，中美貿易戰短期難解，若G20峰會後局勢升溫，內地經濟下行壓力進一步增加。而內房作為內地重要的經濟支柱，政府有機會放寬調控政策以支持經濟發展，或會是行業潛在催化劑。無疑人民幣弱勢，不利於美元債佔比較高的內房企業。投資者可考慮分注收集龍頭股，作中長線部署。



展望後市，市場觀望美國聯儲局議息結果，但市場共識認為本周減息機會不大。投資者更為關注會後聲明，藉此瞭解當局對年內減息的取態。市場焦點圍繞中美關係走向，市場關注中美元首會否在G20峰會會面及重啟談判。港股初步阻力位為250天線(27,670點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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