袁沛儀：就業疲弱　澳元恐試0.674

澳洲失業率未見改善，就業市場疲弱下，支持當地儲備銀行將進一步推行寬鬆貨幣政策，料澳元下試0.674。新西蘭經濟增長及通脹較澳洲穩定，加上奶價在高位徘徊，料紐元跌勢比澳元溫和，但技術上仍在3月以來形成的下降通道內行走，估計小幅下試0.643。



美國通脹略回，加上長短息差反覆回落，反映經濟增長面臨放緩風險。參考利率期貨，市場料聯儲局最快下月減息，美元強勢有限，98.1見阻力。其他非美貨幣消息淡靜，料歐系貨幣短線受外圍影響，估計歐元反覆下試1.117；英鎊焦點仍然離不開政局發展，在脫歐進程膠着下，料只在1.244與1.27區間上落；估計美元兌加元在1.343附近窄幅上落。



市場投資氣氛淡靜，全球主要長息在低位徘徊，估計避險資產繼續受投資者支持；料美元兌日圓反覆下試107.5；美元兌瑞郎亦然，料下試0.989；估計金價重返2017年9月高位1,360美元。



臨近季結，加上集資活動及政局緊張，港元短息抽升，料月底前仍在高位徘徊，估計美元兌港元在7.831附近靠穩。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。