皮海洲：炒科創板應以港股為鑑

6月13日，內地市場的科創板正式開板。當天，主持開板儀式的中證監主席易會滿提醒投資者，市場參與方尤其是投資者要冷靜、理性看待科創板。易會滿表示：「開板初期市場供求不平衡，加之新的交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。」



應該說，易會滿向投資者的提醒顯然不是多餘。由於A股市場一直有炒新的習慣，加上對於科創板，市場各方又都充滿了激情，以及易會滿提到的「開板初期市場供求不平衡」的原因，科創板確實「不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。」



正是基於易會滿對投資者要「冷靜、理性」的提醒，因此，筆者以為，科創板不妨以港股為鏡，切實防範新經濟公司的投資風險。



新經濟公司無疑是科創板的一大亮點。內地市場之所以開通科創板，其目的之一就是支援新經濟公司的上市。新經濟公司將是科創板重要的上市資源。畢竟最近幾年，新經濟在整個國民經濟中的地位愈來愈重要，新經濟公司的上市也受到了世界各地交易所的歡迎。部分新經濟公司也因此跨進了資本市場的大門。但A股市場由於上市條件的限制，新經濟公司在A股市場的上市反倒出現了一些障礙。所以這才決定要推出科創板，迎接新經濟公司的上市。



不過，儘管新經濟公司在內地A股市場上市的數量較少，但在港股及境外上市卻是常客。比如，2018年以來，截至6月初，內地共有46家新經濟公司在香港或美國上市。包括小米(01810)、美團(03690)這兩家同股不同權公司也於去年在香港上市。因此，新經濟公司在香港市場並非稀客。



科創板之所以不妨以港股為鏡，是因為近年來這些在香港或境外上市的新經濟公司的表現不盡人意。46家近年新上市的新經濟公司相比上市首日收盤價，有40家股價下跌，佔比高達87%。其中，有12家公司股價跌幅超過50%，市值腰斬或蒸發大半。如備受投資者關注的小米，去年7月9日上市。小米發行價是17元，上市當天的收盤價為16.78元，上市之初的最高價是22.2元。而不久前，小米股價最低跌至每股8.91元，較發行價下跌了47.59%，較上市之初的最高價下跌了59.86%。投資小米股票的投資者面臨不少的投資損失。



科創板要以港股為鏡，就是要理性地對待新經濟公司的上市，要理性投資新經濟公司。因為在市場追捧新經濟公司的情況下，新經濟公司的估值與股價自然會被推高，在這種情況下買進新經濟公司的股票，投資者將會承擔較大的投資風險。一旦市場炒作的熱情退潮，股價下跌就不可避免了。



所以，對於新經濟公司的上市，投資者不妨多一份理性與冷靜，正如巴菲特所言：在別人貪婪的時候我恐懼，在別人恐懼的時候我貪婪。否則，盲目炒新，投資者必然會為此付出代價。實際上，港股並無炒新習慣，投資者尚且付出了不菲的代價。如果科創板還要炒新的話，投資者所付出的代價將遠超香港市場。港股的前車之鑑，科創板務必要銘記。



獨立財經評論員 皮海洲



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。