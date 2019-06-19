陳錦興：海螺水泥估值吸引

市場觀望情緒轉濃，中港股市亦成交淡靜。在近期市況中，水泥股表現穩定，估計是政策面利好，而水泥價格穩中向好，在供給側改革及淘汰落後產能的背景下，龍頭股優勢保持不變。海螺水泥(00914)年初至今股價升幅達22%，大幅跑贏國指。現價市盈率約6倍，息率4厘，估值具支持，短線續看好。



早前，國務院發布《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作通知》，允許將專項債券作為符合條件重大項目資本金。對於專項債券支持，主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略地方高速公路、供電、供氣項目等。換句話，政策面是更積極推動基建，可引發超過7.2萬億元人民幣的投資，將有利於包括水泥的原材料需求。



此外，4月全國水泥產量2.13億噸，按年增3.4%，增速按年提高0.2個百分點。今年首4個月，全國水泥產量6.06億噸，按年增7.3%。去年同期下降1.9%。數據反映水泥行業的供應情況穩定，供給側改革及淘汰落後產能繼續發揮效果。預期在產能穩定及需求上升下，水泥價格在今年都會穩中偏好，不會大上大落。



雖然海螺盈利經過兩年平均88%的大幅增長，但今年首季表現仍勝預期，盈利增長達27%。現價市盈率約6倍及息率達4厘，估值吸引。目前行業政策風險低，水泥價格穩固，有利股價延續回升之勢。建議46.5元吸納，目標價52元，止蝕42元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興 (作者為註冊持牌人士)

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