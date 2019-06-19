美股收市：道指急漲353點　憧憬聯儲局減息

中美貿易緊張形勢稍緩，加上投資者憧憬聯儲局減息，刺激美股三大指數急漲。道指高開高走，最多曾升414點，收報26,465點，升353點或1.35%；標指收報2,917點，升28點或0.97%，距離紀錄新高僅餘約1%；納指收報7,953點，升108點或1.39%。



美國總統特朗普「曲線」向聯儲局施壓，他在社交媒體上表示，「減息是歐洲央行的主要刺激工具，德國DAX指數漲勢是受到德拉吉言論帶動，這對美國很不公平。」



特朗普多次批評聯儲局加息，更有消息指白宮政府正在探討解除鮑威爾擔任聯儲局主席職位的合法性。



聯儲局正進行一連兩日的貨幣政策會議，將於香港時間周四凌晨公布結果，市場普遍預期議息聲明偏向鴿派立場，並會鋪路7月減息。



個股方面，以Facebook(Fb)為首的財團宣布創建虛擬貨幣Libra，預計明年上半年推出，有助擴大在電子商貿和電子支付市場的影響力。Fb股價先升後回軟，全日逆市跌0.29%。



人造肉初創公司Beyond Meat股價一度急飆至200美元後回落，收報169.89美元，微跌0.04%。



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