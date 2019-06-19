【深度解構】中國「人口紅利」消失　將成經濟最大危機？

國家統計局數據顯示，截至2018年底，中國總人口為13.95億；而去年淨新增人口數為530萬，顯著低於2017年新增人口737萬。縱然內地已放鬆了生育限制，但從數據上來看，中國的新增人口持續減少已是不可避免的大趨勢。就在中美元首通了電話、貿易戰出現曙光之際，「人口紅利」的消失正醞釀着另一場捲席全國的經濟危機。



在經濟學上，人口紅利(demographic dividend)是指勞動人口的比例上升，帶來的經濟增長效應。在中國，過去一段時間由於人口爆發性增長，適逢改革開放，大量成本較低的適齡勞動力使中國具備成為「世界工廠」的條件，造就了「中國式」經濟奇迹。



不過，在出生率逐漸下降的情況下，隨着時間流逝，人口紅利最終會變成「人口負債」。儘管國家統計局於今年初時曾公開表示，中國的人口紅利仍然存在，並揚言「支撐中國經濟中長期向好的因素沒有也不會改變。」但有關說法仍未能釋除外界的疑慮。



●樓市首當其衝

事實上，當人口紅利不再，樓市會是最先遭到衝擊。過去內地一線城市的樓價飆升，很大程度上是由於大量農村勞動人口湧進城市，以及各大城市本身人口爆發，從而創造了大量住屋需求。不過，當人口增長不再，甚至出現倒退時，住屋需求必然會下降。



中國社會科學院報告估計，若中國總和生育率(一名女性一生中生育的孩子數)維持在1.6的水平，人口負增長最快於2027年就會出現。其報告亦援引聯合國的預測，稱中國勞動年齡人口到2050年將減少2億。



事實上，近年內地部分二、三線城市的樓價已有「爆煲」徵兆。據內地傳媒的報道，近月在黑龍江的鶴崗市，有46平方米(約495呎)的房子，總售價僅為1.5萬元人民幣，折合每平方米僅約326元人民幣。這種現象其實在位置偏遠、人口凋零的城鎮並不罕見，主要是由於勞動人口流失所導致。



去年彭博社亦曾引述中國成都西南財經大學教授甘犁的報告指出，2017年中國城市住房空置率大概為22%，空置房屋單位總量大約為5,000萬個。甘犁更指出，投資性房屋是導致中國住房空置率偏高的主要因素。這意味着一旦實際需求持續下跌，或有機會觸發空置房屋拋售潮，衝擊樓市。



●科網企業同受累

人口紅利衰減問題亦威脅到中國科網企業。摩根士丹利前分析師、有「互聯網女王」之稱的的米克爾(Mary Meeker)在最新發表的趨勢報告中指出，全球互聯網人口紅利持續衰減。她亦提到，在中國，電子商務於零售銷售中佔比現已達15%。惟電商的增長速度已經有所放緩，今年首季的按年增幅為12.4%，而實體零售增長亦僅為2%。



「互聯網人口紅利」是指互聯網用戶(即「網民」)數量急增，衍生出各類網上電子消費行為所帶來的經濟增效應；這無疑正是過去幾年內地的狀況。不過，要留意的是，近年中國互聯網普及率已達到瓶頸，而當中新增的網民其實大多只是新世代的年輕人。這意味隨着未來中國的人口紅利消失，網民的增長速度亦必然會放緩，中國的網購、手機遊戲等網上消費恐會因市場不再增長，陷入停滯，最終更會拖累經濟的其他環節。



●日本是前車之鑑

縱觀全球發達國家，人口紅利衰退必然伴隨着經濟增長的停滯。就以日本為例，曾經作為電子產業大國的日本，由於勞動人口持續減少，導致勞動力成本上升，最終亦導致大量工廠外遷至中國等生產成本較低的地區。



較早前，日本有原本24小時營業的便利店，因店主聘請不到人手，決定縮短每日營業時間。這亦反映出，當勞動力所佔的人口比例減少，企業便會因而增加成本，甚至會因人手不足而被迫削減產能，對實體經濟造成打擊。



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