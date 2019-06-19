【股民熱話】中美重返談判桌　如何部署迎港股七翻身？

周二(18日)晚突然傳來中美元首通電話，並確認在下周二十國集團(G20)峰會上舉行會議的消息，刺激美股及港股夜期做好。預期周三(19日)港股將順勢高開，恒指有勢重上28,000點關，「七翻身」現曙光，該如何部署？



美國總統特朗普在社交網站上發文表示︰「剛剛與中國國家主席習近平通過電話進行了很好的交談(a very good telephone conversation)。我們將於下周在日本的G20峰會上舉行會議。我們的團隊將在會議開始前進行談判。」他表示，美方重視中美經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前分歧的辦法，相信全世界都希望看到中美達成協議。



消息得到內地官媒證實，習近平表示願意同特朗普會晤，就有關中美關係發展的根本性問題交換意見。



中美合則兩利、鬥則俱傷。作為全球最大的兩個經濟體，若中美能就貿易問題達成協議，一方面可排除美方進一步向中國商品加徵關稅、打擊中國企業甚至抛售中國股票，美國企業在華利益及美國消費者利益亦可避免受損，一紙互惠互利的貿易協議，無疑可成為刺激中、美以至全球經濟的強心針！



受相關消息刺激，料港股在「六絕月」尾聲可打破悶局，恒指有勢重上28,000點，一旦月底中美真的戲劇性地握手言和，更「七翻身」在望！建議追入三隻目標藍籌股，分別為香港交易所(00388)、工商银行(01398)及舜宇光學(02382)。



港交所在憧憬市況氣氛有望好轉及下半年大型新股來港上市，是浪有望挑戰280港元水平，回吐宜守265元。



內地經濟下半年有望「幸免於難」，近月一直獲北水積極收集的龍頭內銀股工行股價有望重展升勢，短線首站目標6.3元，回吐宜守5.7元。



若中美達成貿易協議，少不得排除了全面開打貿易戰，股價過殘的手機設備龍頭股舜宇光學有望來次大反撲，目標價85元，止蝕位69元。



最後補充一句，一日兩國元首未動筆簽協議，貿談仍存變數，故建議盡量分注行事，量力而為。



東方產經專欄作家帥哥



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