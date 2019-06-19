【市前重點睇】道指漲逾1%　港股黑期飆500點

●美匯指數企97.64，離岸人民幣(CNH)高見6.8994，港匯升至7.8316，圓匯見108.51，英鎊漲至1.2564，歐元失守1.12關。金價隔夜高見1,354美元，最新企1,345美元。油價做好，布油見62.14美元，紐油高見54.14美元。道指期貨做好。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升逾500點，重上28,000點。



●美國總統特朗普與中國國家主席習近平下周將在日本二十國集團(G20)峰會上會晤，以便在長達1個月的僵局後重啟貿易談判。



-特朗普稱，他與習近平進行了「非常好」的電話交談，中美各自團隊將在峰會前開始談判。



-美國就計劃對3,000億美元中國商品加徵關稅舉行的聽證會進入第二天，企業和行業團體的官員表示，關稅清單包括印刷材料。



●道指收報26,465點，升353點或1.35%；標指收報2,917點，升28點或0.97%，距離紀錄新高僅餘約1%；納指收報7,953點，升108點或1.39%。 https://bit.ly/2WMo9M0



●港股ADR指數收報27,908點，升409點或1.47%。



●美國10年期國債孳息率跌3.46點子，報2.0595厘。



●聯儲局正進行一連兩日議息會議，當被問及會否將聯儲局主席鮑威爾降職，美國總統特朗普回應稱，「那要看看他明日做甚麼」，又補充稱他希望從聯儲局獲得「公平的競爭環境」。



-據報白宮政府曾探討解除鮑威爾擔任聯儲局主席職位的合法性。



●紐約期油收報每桶53.9美元，升1.97美元或3.79%，創6月7日以來收市新高，並且是1月9日以來最大單日升幅。布蘭特期油收報每桶62.14美元，升1.2美元或1.97%。



●紐約期金收報每安士1,350.7美元，升7.8美元或0.58%，創去年4月18日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,443點，升85點或1.17%；法國CAC指數收報5,509點，升118點或2.2%；德國DAX指數收報12,331點，升245點或2.03%。 https://bit.ly/2KYjX9G



●世界銀行發表報告指，中國一帶一路基建項目將推動經濟發展，同時可減緩數十個國家的貧窮問題。並建議深化該項目的改革，同時要提高透明度。



●歐洲央行行長德拉吉稱，如果經濟前景沒有改善，歐元區將需要額外的刺激措施。3位歐元區的央行官員稱，如果需要採取行動，降息可能是首選。



●日本政府6月份維持經濟評估不變，稱經濟在以溫和的速度復甦，但出口和生產依然疲弱。



●Facebook正式宣布創建虛擬貨幣Libra。



●中國科創板首家公司啟動招股，華興源創預計募集資金不超過10億元人民幣。



●東亞或注資內地救亡，股價冧5日。 https://bit.ly/2x40ZX2



●東方明珠執董涉刑事罪辭職。 https://bit.ly/2WQtQbw



●【深度解構】中國「人口紅利」消失，將成經濟最大危機？ https://bit.ly/2Y2YWyo



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