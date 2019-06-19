控股股東減持　藥明生物曾跌逾3%

藥明生物(02269)遭一名控股股東減持，股價一度跌3.7%，低見70.25港元，最新仍跌2%，至71.4元，成交逾42億元。





【08:00】藥明生物大股東折讓5%配售5500萬股

藥明生物公布，獲其中一名控股股東Biologics Holdings知會，以每股69.3港元配售5,500萬股現有股份，相當於已發行股本總額約4.44%。配售價較該股6月18日收市價72.95元折讓5%，套現約38.11億元。



配售完成後，Biologics Holdings的持股量由約50.42%減少至約45.98%；繼續為公司控股股東。



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