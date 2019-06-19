亞洲股市：日股飆逾300點　JDI曾漲16%

中美元首確認在下周二十國集團(G20)峰會會面，刺激美股收市漲1%，其中道指升353點；亞洲主要股市跟升1%。



日本5月出口按年跌幅擴大至7.8%；日本日經225指數早段仍飆升315點或1.5%，至21,288點。



板塊方面，能源股抽升3.5%，資訊技術股升2.7%，金融及地產股齊升1%。個股中，安川電機及日本精工均飆超過4%。



Japan Display(JDI)一度大漲16%。公司稱即使台灣觸屏大廠宸鴻退出注資計劃，雙方仍就LCD結盟進行磋商。



野村飆10%，創2016年11月以來最大升幅。公司擬斥資1,500億日圓回購最多8.6%股份。



南韓首爾綜合指數升22點或1%，報2,121點。韓華化學及Aprogen製藥雙雙揚升逾5%，三星電子升1.7%。



澳洲悉尼普通股指數升60點或0.9%，報6,708點。板塊方面，能源股升2%，原材料股升1.5%。個股中，Mount Gibson Iron升4%，Beach Energy升3%。



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