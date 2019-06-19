【即市分析】月底前港股波幅會明顯擴大

東方產經專欄作家HS哥：市場憧憬美國即將開啟減息周期，港股昨日彈高逾200點，惟全靠三隻重磅股包括香港交易所(00388)、友邦保險(01299)及騰訊控股(00700)撐起，成交繼續薄弱，主板僅得710億元。



不過，中美元首昨晚通電，刺激外圍股市及港夜期表現做好。有心理準備，月底前市況會峰迴路轉，大市波幅會明顯擴大，缸邊友要緊握扶手。



資料顯示，恒指熊證街貨重貨區為27,900至27,999點，街貨6.83億份，相對期指約1,276張(減少139張)，而下方最多新增27,700至27,799點則共有1.12億份街貨，相對期指約702張。



至於恒指牛證街貨重貨區為26,600至26,699點，街貨4.9億份，相對期指約988張(減少約79張)；而早前最多新增街貨區即26,900至26,999點亦有相對期指約359張街貨。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約47：53。



恒指昨日以27,498點報收，距離牛證及熊證重貨區分別有約400點及900點距離，表面上睇，大戶短線趁利好消息，再推高指數多一浸屠熊的機會較大，淡友暫宜忍手。



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