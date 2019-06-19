港股曾飆逾700點　友邦騰訊強勢　手機設備股炒上

港股裂口高開逾700點後有獲利回吐，恒生指數升幅一度收窄至523點，惟逼近二萬八關有承接，暫續升約600點。國企指數維持逾200點升幅，成交350億港元。



幾大重磅股繼續領漲，友邦保險升幅收窄至3.2%；中國平安及中國海洋石油升3%；騰訊升2.7%；建設銀行升1.5%；滙豐控股升1.2%。



手機設備股大反撲，舜宇光學飆逾8%；瑞聲科技升5.5%，是表現最佳兩隻藍籌。中興通訊、比亞迪電子及丘鈦科技升幅介6%至8%。



券商股炒上，華泰證券升逾6%；中信證券升5.6%；海通證券升5.5%；中國銀河升4.7%。人行與中證監召集6家大銀行及部分券商開會，鼓勵銀行擴大向大型券商融資，支持大型券商擴大向中小非銀機構融資。





【09:22】恒指飆726點 友邦漲逾4%

中美元首將在G20峰會重啟貿易談判，利好大市氣氛。港股開市隨外圍飆726點或2.64%，恒生指數報28,224點，一個月來首次重上二萬八關，並收復250天線。國企指數高開280點或2.67%，報10,787點。



友邦保險飆4.3%，重上80港元；騰訊漲3%，報344元，合共貢獻恒指200點。



貿戰敏感股萬洲國際飆12.3%；舜宇光學漲10.5%；瑞聲科技升6.2%，是表現最佳幾隻藍籌。



其他重磅股跟隨大市向上，油價急升，中國海洋石油飆4.4%；中國平安升4%；建設銀行升2.6%；工商銀行升2%；中國移動升1.8%；滙豐控股升1.4%。



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