A股快報：兩市升1至3%　券商股標青

中美元首將在下周二十國集團(G20)峰會會面，市場憧憬會有好消息；外圍股市做好，內地股市亦顯著上升1%至3%。



滬綜指重上2,900點，高開53點或1.87%，報2,944點；深成指大幅高開247點或2.81%，至9,051點，收復9,000點關；創業板指數高開45點或3.13%，報1,501點。



板塊方面，次新股及金融股齊飆4%，釀酒股漲2.5%，地產股升1.8%，煤炭股升1.5%，有色金屬升0.4%。



券商股表現突出，中國銀河及華林證券升停板，中信建投及天風證券均飆9%，國盛金控揚升逾7%，華鑫股份漲6.5%。人行與中證監召集6家大銀行及業內部分券商開會，鼓勵銀行擴大向大型券商融資，支持大型券商擴大向中小非銀機構融資。



銀星能源復牌升停板。公司擬吸收合併控股股東寧夏能源。



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