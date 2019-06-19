港股格局：林一鳴指牛市已來　恒指今年見三萬

美國總統特朗普與國家主席習近平通電話，雙方願意在G20峰會上會晤，消息帶動恒指周三曾急升超過700點，升穿28,000點。



資深財經專家林一鳴表示，港股幾個月之前已進入牛市，兩國元首會面是其中一個推動力量，但從基本面上，最惡劣的熊市時期在去年已過去，現在是一浪高於一泿的牛市，今年恒指有機會再升破三萬點大關，投資者部署應是逢低吸納。



他續稱，受惠政策推動的行業和股份可看高一線，例如現時投資者憧憬美國聯儲局減息，本地地產股或可受惠。而內地放寬樓價政策措施，以及要透過固定資產投資推動經濟增長，內房、基建和水泥股亦可看好。5G是大勢所趨，相關股份亦可趁低吸納。



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