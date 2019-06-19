港股格局：麥嘉嘉籲短線操作　騰訊值博

中美兩國元首將在下周G20峰會期間會晤，港股周三甫開市即升破28,000點。



志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，恒指重上250天線，不過高開後升幅略為收窄，反映部分投資者趁機鎖定利潤。後市可留意本月11日高位27,857點作為支持，而如果250天線在未來數日可守穩，後市走勢較樂觀，上面阻力睇28,600點。



惟她提醒，據內地媒體報道今次是國家主席習近平應邀會面，反映中方對談判態度偏向審慎，投資者不要過分憧憬在峰會可達成重大貿易協議，所以短線買賣操作會較理想。



股份方面，她指重磅股騰訊控股(00700)早前走勢相對落後，可博後市升幅較大，波動區間看330至360港元。



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