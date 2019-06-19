人行與中證監召集業界開會　緩解流動性困局

內媒引述消息報道，中國人民銀行與中證監在周二(18日)召集6家大型銀行和主要券商開會，以緩解市場的流動性結構困局。



據悉，會議由人行副行長潘功勝和中證監副主席李超共同主持，監管機構鼓勵大銀行擴大向大型券商融資，以維護同業業務穩定，消除部分金融機構的顧慮。



同時支持大型券商擴大向中小非銀機構融資；央行將適當調高大型券商短期融資券最高限額，支持其發行金融債券，鼓勵大行與大型券商作同業交易對手方。



報道指，監管機構續關注因嚴重信用風險接管包商銀行所帶來的影響，骨牌效應或影響信用市場。



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