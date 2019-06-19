繼Spotify後又一企業在美直接上市　果間係...

外媒報道，即時通訊服務商Slack Technologies將於美國時間周四(20日)在紐約交易所直接掛牌上市，成為繼音樂串流網站Spotify後，第2間企業採取此非傳統方式上市的知名公司。



據悉，Slack早於4月已秘密向監管機構遞交直接上市的申請，公司將透過A類普通股轉讓融資約1.96億美元。



公司去年8月進行上一輪融資時估值達71億美元。而上市前夕，公司向私有市場出售股票，每股價格高達25或26美元，對應估值約為160億至170億美元，有投資者出價超過去年8月時的兩倍。另有消息指出，公司目前正在溝通的交易價格範圍在每股24至27美元之間。



透過直接掛牌，Slack在沒有集資或聘用包銷商的情況下，將股份轉移至交易所進行交易。有別於傳統的首次公開招股(IPO)，以直接掛牌方式上市的公司不會在掛牌前一天定價或定出認購者。



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