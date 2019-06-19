【即市分析】內需股可以點部署？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續，雖然在美國議息及G20峰會前，港股略作反彈，但預期眾多不明朗因素短期內難以解決，咁一向防守力較強的內需股又值唔值博呢？



從基本面分析，中美貿易戰下，如5G等新科技發展前景難料，市場預期中央或將重點放在大興土木及內需身上，前者政策上只聞樓梯響，而後者在出口依賴性減弱下，自然有機可乘，事關以此作為對沖貿易戰帶來的衝擊機會唔細。



講起內需消費股，不得不提食品股如統一企業(00220)、康師傅(00322)及中國旺旺(00151)，三者股價近幾個月均跑贏大市。先睇統一股價自今年1月在6元樓下，反覆升至5月高見8.83元，近期港股明顯調整，但其股價早前跌到落20日線約7.7元水平已經跌唔落，反之近期重現動力，唔經唔覺已重上昨日收市價8.5元。從估值出發，現價往績市盈率約30倍當然唔算平，但息率有近3.2厘，所以就算後市會衝到上10元，其實都唔出奇。



至於康師傅股價同樣強勢，守穩自1月升軌支持，往績市盈率為25倍叫做較平，息率則高少少去到3.8厘，現價約13元企穩多條平均線，走勢利好，已上車者不妨坐穩釣漁船，至於未入貨者不妨候其調整至50日線約12.3元水平才吸納，跌穿12元止蝕。



再睇埋隻旺旺昨日(周二)公布截至2019年3月底止全年業績，盈利按年增長11.6%至34.76億元人民幣；派末期息每股2.41美仙，另派特別息每股0.48美仙，合計派息2.89美仙，表現唔錯。集團股價昨日上破10日及20日線，重現動力，往績市盈率約19倍叫做相對最平，股息率3.3%，都算吸引，所以如果要追落後，亦值得小注怡情，首站目標6.2元，跌穿5.5元止蝕。

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